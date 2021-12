Forza Italia, i complimenti di Simone Baggioli al nuovo consiglio provinciale

Sanremo. Il capo gruppo Simone Baggioli commenta i risultati delle elezioni provinciali: «Un grande in bocca al lupo a Claudio Scajola per il difficile e determinante compito di rimettere in piedi la nostra Provincia, in particolare su tre temi davvero di difficile risoluzione quali l’Acqua, i Trasporti e i Rifiuti. Abbiamo letto, in questi ultimi giorni, le classifiche della Qualità della Vita e la nostra Provincia rappresenta il fanalino di coda a livello nazionale. Ora, più che mai, i cittadini imperiesi si aspettano un sensibile cambio di rotta, decisivo per la ripartenza. Come Forza Italia abbiamo promosso la candidatura della Vice Capo Gruppo in Comune a Sanremo Patrizia Badino che è riuscita a raccogliere 3.054 voti, non riuscendo, purtroppo, a rientrare nella rosa dei nomi che guideranno la Provincia per i prossimi anni. Spiace vedere come alcuni esponenti forzisti della provincia – che da sempre si sono ispirati al nostro modello – non abbiano contribuito sensibilmente alla riuscita del progetto. Ciò non toglie l’impegno quotidiano di Forza Italia in Comune a Sanremo, città più popolosa ed importante dell’intera provincia, con le sue innumerevoli questioni e criticità».

«Un plauso va all’amico, nonché Capo Gruppo della Lega in Comune a Sanremo, Daniele Ventimiglia che darà sicuramente il massimo per la nostra amata Città» conclude Baggioli.