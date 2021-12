Festival, per Elisa forma lieve di covid: non sarà a Sanremo Giovani

Sanremo. «Nel corso della diretta di Sanremo Giovani saranno presenti sul palco tutti i big scelti per il Festival 2022, tranne Elisa che ha contratto il covid ai primi di dicembre e non potrà esserci». Ad annunciarlo è stato Amadeus in occasione della conferenza stampa di lancio del talent show di Rai1 in programma domani sera al teatro del Casinò Municipale.

«L’ho sentita, sta bene, ha lievi sintomi. Le auguro una pronta guarigione. Ci vedremo all’Ariston il primo febbraio, – ha aggiunto il direttore artistico -. Colgo l’occasione per anticipare che se al Festival 2022 ci saranno artisti in gara che contrarranno il Covid, applicheremo lo stesso schema del 2021, mandando in onda il video delle prove come accaduto con la quarantena che aveva coinvolto Irama, causata da un suo truccatore risultato positivo».

(Nella foto Elisa in un’esibizione al Premio Tenco)