Festival di Sanremo 2022: per i bookie testa a testa Elisa-Sangiovanni, Emma e Mahmood-Blanco possibili outsider

Sanremo. Dopo l’annuncio ufficiale delle canzoni in gara si accende la battaglia per la vittoria del Festival di Sanremo 2022. Per gli esperti di Stanleybet.it c’è una coppia di cantanti favorita: Elisa, già vincitrice nel 2001, con il pezzo “O forse sei tu”, e una delle rivelazioni del panorama musicale italiano degli ultimi mesi, Sangiovanni con il suo “Farfalle”, entrambi proposti a 6.

Seguono in quota a 7 Emma, con il brano “Ogni volta è così”, e la coppia formata da Mahmood e Blanco con il loro “Brividi”. Salgono a 10 Irama e Noemi, di nuovo in gara dopo la partecipazione della scorsa edizione così come Fabrizio Moro, di ritorno a Sanremo dopo il trionfo del 2018, e Achille Lauro, ormai habituè dell’Ariston giunto alla terza partecipazione.

A 15 si trova un gruppo formato da Michele Bravi, Le Vibrazioni, Rkomi, Ana Mena, Aka7even e Giusy Ferreri davanti alla coppia Rappresentate di Lista e Massimo Ranieri offerta da stanleybet a 20. Vale 25 volte la posta il successo di Gianni Morandi, stessa quota di Dargen D’Amico, Giovani Truppi e Highsnob e Hu. Chiudono le fila Diton e Rettore a 35 e Iva Zanicchi, ultima a 50. RED/Agipro.