Festival di Sanremo 2022, ecco i nomi dei Big che potrebbero salire sul palco dell'Ariston - Riviera24

Sanremo. Si scaldano i motori per l’edizione numero 72 del Festival di Sanremo, in partenza il prossimo 1° febbraio. I nomi dei big che saranno in gara sul palcoscenico del teatro Ariston non sono stati ancora ufficialmente rivelati, ma il settimanale Chi ha deciso di dare qualche anticipazione su quali dovrebbero essere gli artisti protagonisti dell’imminente kermesse canora.

Spazio alle “creature” uscite dal programma “Amici di Maria De Filippi” come Emma Marrone e Aka7even, atteso inoltre il grande ritorno di Elisa, ma non mancherebbero anche artisti del calibro di Gianni Morandi, Massimo Ranieri e Fabrizio Moro.

Tra gli altri cantanti troverebbero posto nel cast del Festival 2022 anche Giusy Ferreri, Le Vibrazioni, Boomdabash, Rettore con Ditonellapiaga, Tecla con Alfa, Rkomi, Ariete, Orchestraccia, Giovanni Caccamo, Il Tre e Eugenio in Via di Gioia con Elio e le Storie Tese.

Per scoprire ufficialmente i nomi bisognerà attendere però il 15 dicembre, quando Amadeus darà l’annuncio nel corso del programma Sanremo Giovani.