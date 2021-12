Enrico Lupi riconfermato presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria: la soddisfazione della Confcommercio Imperia

Imperia. La Confcommercio della provincia di Imperia interviene sulla riconferma di Enrico Lupi, presidente provinciale dell’Associazione di categoria, alla presidenza della Camera di Commercio Riviere di Liguria. L’elezione si è tenuta nella giornata di ieri a scrutinio segreto. Lupi ha riportato 24 voti favorevoli su 25. Sua l’unica scheda bianca.

L’Assemblea provinciale di Confcommercio, riunitasi nella serata di ieri sottolinea: «Esprimiamo grande soddisfazione per la nomina del nostro presidente Enrico Lupi alla guida della Camera di Commercio Riviere di Liguria. Siamo sicuri che la qualità del lavoro svolto dal presidente sarà un valore aggiunto per tutte le imprese del territorio su cui opera la Camera; portando avanti così l’impegno profuso in maniera egregia nel precedente mandato. La riconferma del presidente Enrico Lupi, unanime, è dimostrazione della volontà di lavorare insieme per far crescere il territorio, oltre a testimoniare la grande fiducia riposta da tutti i membri del Consiglio nella persona del Presidente».

Conclude l’Assemblea provinciale della Confcommercio: «Quello che stiamo vivendo oggi, a seguito della perdurante crisi sanitaria, è un momento complesso. Siamo sicuri che la Camera di Commercio Riviere di Liguria, insieme agli attori principali quali le associazioni di categoria, le istituzioni e le imprese, sarà in grado di sostenere e mettere in atto iniziative importanti di rilancio economico, per traghettare il territorio verso una crescita post pandemia».