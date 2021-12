Elezioni alla Camera di Commercio Riviere di Liguria, il sindaco di Diano Marina: «Auguri all’amico Enrico Lupi»

Diano Marina. «Complimenti e auguri di buon lavoro all’amico Enrico Lupi e al nuovo Consiglio della Camera di Commercio Riviere di Liguria. L’elezione odierna conferma l’ottimo lavoro svolto da Lupi negli ultimi anni, a favore delle imprese di ogni comparto produttivo. Il Comune di Diano Marina continuerà a lavorare di comune accordo con la Camera di Commercio per creare valore per le imprese». Con queste parole il sindaco di Diano Marina Cristiano Za Garibaldi commenta la riconferma di Enrico Lupi a presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria per il mandato 2021-2026.

Per l’occasione, l’artista dianese Davide Zanni, alias Pirata, ha realizzato un ritratto di Enrico Lupi: