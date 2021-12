Due anni e mezzo per il pagamento dal Giudice di Pace: storia incredibile a Sanremo - Riviera24

Sanremo. Due anni e mezzo per ricevere meno di trenta euro. E’ quanto racconta Ferruccio Barricalla che attendeva da tempo il bonifico dall’ufficio del Giudice di Pace di Sanremo per una prestazione lavorativa.

Di seguito la lettera sfogo: «Ho finalmente ricevuto il pagamento (due bonifici di € 29,34) per due prestazioni di interpretariato (di 3 ore l’una) presso il Giudice di Pace di Sanremo. Oltre ad essere una cifra derisoria (meno di € 10,00 l’ora) ho dovuto aspettare due anni e mezzo per essere pagato. Se io sono in ritardo nei miei pagamenti al governo o a qualsiasi ente privato (luce, gas, telefono) mi si aggiungono le more e gli interessi. Come mai questo non si applica in senso contrario? Sono alquanto frustrato sia sulla somma a me pagata sia nella tempistica».