Sanremo. Un uomo di 75 anni è stato trovato morto nel pomeriggio all’interno della sua abitazione in via Galileo Galilei. L0 hanno trovato i vigili del fuoco intervenuti insieme al personale sanitario del 118. I soccorritori avevano ricevuto la chiamata di alcuni conoscenti dell’anziano, che non riuscivano più a contattare.

Una volta aperta la porta dell’appartamento, i vigili del fuoco hanno trovato il corpo del 75enne, che sarebbe morto per cause naturali.