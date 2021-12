Doppio appuntamento con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo

Sanremo. Doppio appuntamento questa settimana con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo al Teatro Centrale di Sanremo con il concerto di venerdì 10 dicembre “L’eleganza di Haydn accanto a impressioni di un viaggio in Scozia”, con primo spettacolo alle 17 e secondo spettacolo alle 21 dove sarà eseguita una Prima Assoluta di Rita Ueda. Al pianoforte ci sarà Angelo Nasuto, mentre a dirigere l’Orchestra il maestro Amaury Du Closel.

Di seguito il programma completo:

RITA UEDA – 1^ ASSOLUTA

VOICES RING IN THEE DISTANT BREEZE

FRANZ JOSEPH HAYDN

Concerto in sol magg per pianoforte e orchestra

FELIX MENDELSSOHN

Sinfonia in la min n 3 Scozzese op 56

Info, ticket e abbonamenti su www.sinfonicasanremo.it.

Prezzi biglietti stagione 2021-2022

– Over 25 (euro 25,00)

(per adulti dai 26 fino ai 70 anni )

– Ridotto (euro 17,50)

(per Soci Coop e Associazioni Musicali e culturali del territorio )

– Over 70 (euro 10,00)

(per over 70)

– Under 25 gratuito.

Continua la campagna abbonamenti:

Abbonamenti per gli Over 25 (13 ingressi Euro 130)

Abbonamenti per gli Over 70 (13 ingressi Euro 90)

Super green pass obbligatorio.