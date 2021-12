Dl Fiscale, Di Muro (Lega): «Fondo alluvioni 2019 e 2020 cresce di 187 milioni»

Ventimiglia. «Il Decreto Fiscale permette di incrementare di 187 milioni di euro il fondo per i danni causati dagli eventi alluvionali del 2019 e 2020 per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza. Un passaggio positivo per la Liguria, devastata e ancora in attesa di ricevere tutti i contributi dovuti dallo Stato. In particolare in provincia di Imperia sono stati ingenti i danni a viabilità, infrastrutture, imprese, beni pubblici e privati. Finora i fondi statali erogati a copertura dei lavori in somma urgenza realizzati dai comuni sono risultati del tutto inadeguati. Addirittura inesistenti sono state le risorse per il ristoro dei danni subiti da privati e imprese, rispetto ai danni documentati dagli enti territoriali. Con un ordine del giorno a mia prima firma collegato al decreto, la Lega ha focalizzato l’attenzione del Governo e delle strutture preposte affinché l’iter di erogazione delle risorse possa accelerare così da definire la completa erogazione dei contributi dovuti».

Lo dice in una nota il deputato della Lega Flavio Di Muro.