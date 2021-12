«Difendere gli investimenti e il lavoro di tante famiglie», Cna Imperia a fianco dei balneari - Riviera24

Sanremo. «Difendere gli investimenti e il lavoro di tante famiglie». E’ questa una delle prime motivazioni che ha spinto in partecipanti all’odierno congresso in scena a Villa Nobel con, al centro del dibattito, la salvaguardia dell’attuale modello balneare italiano, minacciato dalla riforma europea Bolkestein, di matrice ultraliberista, che vorrebbe rimettere in discussione, con una bando rivolto a tutti gli stati europei, le concessioni del Belpaese.

Ieri c’è stata, a Roma, una grande manifestazioni dei balneari molto partecipata e oggi, all’incontro, organizzato da Cna Imperia, dal nome inequivocabile “Scatto Finale” erano diversi i politici regionali intervenuti: ad esempio l’assessore regionale Gianni Berrino e il suo collega matuziano Mauro Menozzi, entrambi concordi nel difendere i diritti di chi ha investito tempo, denaro e lavoro nella propria spiaggia. Presente anche il coordinatore nazionale dei balneari di Cna, Cristiano Tomei.

Dell’associazione spiegano che questa è «Un’occasione irrinunciabile per parlare della riforma del demanio marittimo a seguito della sentenza del Consiglio di Stato che ha stabilito come le concessioni balneari debbano essere riassegnate entro fine 2023 tramite evidenze pubbliche». Durante il convegno, in tempo reale, ci sono stati gli aggiornamenti circa l’esito della riunione tenutasi a Roma da Cna Balneari (e le altre sigle di settore) con i Ministri dello Sviluppo Economico (MISE) e del Turismo (MITUR) sulla questione delle concessioni demaniali marittime.

All’incontro ha partecipato anche l’assessore regionale al Demanio Marittimo Marco Scajola. Collegato in videoconferenza da Genova, Scajola ha relazionato i partecipanti sull’incontro del Tavolo Interregionale sul Demanio Marittimo che ha coordinato questa mattina. Ha ribadito la vicinanza di tutte le Regioni alle imprese balneari e la disponibilità di partecipare ad un Tavolo Tecnico per un confronto diretto con il Governo. Ha concluso l’intervento auspicando un intervento celere è chiaro da parte dell’Esecutivo, che abbia come obiettivo primario la tutela delle imprese balneari.