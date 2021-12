Diano Marina, il comandante dei carabinieri Umberto Salvatico va in pensione: gli auguri del sindaco Za Garibaldi

Diano Marina. Il 31 dicembre è l’ultimo giorno di permanenza in servizio per il Luogotenente Umberto Salvatico, comandante della stazione dei Carabinieri di Diano Marina.

«Come amico e come amministratore pubblico sento il dovere di ringraziarlo per tutto ciò che ha fatto in questi molti anni di permanenza al comando dei carabinieri di Diano Marina. Il giorno 11 gennaio avrò il piacere di ospitarlo nel mio ufficio in Comune – alla presenza dei sindaci dei Comuni del Golfo Dianese – per ringraziarlo e presentargli un ringraziamento ufficiale per tutto ciò che ha fatto per Diano Marina, per il Golfo Dianese e per tutta la nostra comunità» – dice il sindaco Cristiano Za Garibaldi.