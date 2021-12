Dal Maining “casalingo” al Mining “industriale”: a Sanremo conferenze su come produrre ed estrarre Bitcoin - Riviera24

Sanremo. A Sanremo presso la “Bitcoin House” di Corso Marconi, si svolgeranno lunedì 20 e martedì 21 dicembre, una serie di conferenze su come produrre/estrarre Bitcoin: dal Maining “casalingo” al Mining “industriale”.

Relatori alcuni dei massimi esperti del settore Crypto e le sessioni d’ascolto sono programmate ad ogni ora e in più sale, dalle 10 del mattino fino alle 22 di sera. Per scegliere il giorno e l’orario più graditi basta prenotare al 3408007000.

Il termine Mining significa scavare, estrarre e deriva dalla parola inglese “mine”, miniera. Questa felice espressione ci porta al Bitcoin Mining, vale a dire alla produzione/estrazione di Bitcoin tramite un duro lavoro informatico, che sfrutta le capacità di calcolo dei computer.

Nel Mining “casalingo” un utente mette a disposizione il proprio PC e la corrente elettrica di casa per estrarre Bitcoin ed è ricompensato per questo.

Tuttavia, il Mining “casalingo” può essere svantaggioso a causa dei potenti macchinari e degli elevati costi energetici che necessita il processo. A ovviare a queste criticità ci pensa il Mining “industriale”, che permette di noleggiare porzioni di server e di CPU dislocati generalmente in paesi freddi o dove l’energia costa meno, per minare a un costo certamente ridotto e quindi vantaggioso.

Aggiungono gli organizzatori: «All’inizio, nel 2008, il Mining era riservato solo a veri esperti o “geni” del computer, oggi invece è alla portata di tutti, nel nostro team di minatori ad esempio ce n’è uno di 97 anni! Il problema è che la gente non sa proprio come fare a minare e molto spesso arrivano informazioni sbagliate. Noi ci mettiamo due giorni a disposizione per dare a tutti indicazioni dettagliate e precise sul Mining casalingo e industriale».