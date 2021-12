Covid, Sanremo chiude le scuole

Sanremo. Chiuse le scuole di ogni ordine e grado a Sanremo. Il sindaco Alberto Biancheri ha firmato oggi l’ordinanza che stabilisce la chiusura di ogni istituto a partire da domani, martedì 21 dicembre.

Decisione presa in seguito al perdurante innalzamento dei contagi da Covid-19 anche tra i ragazzi in età scolare.

«Negli ultimi giorni – spiega Biancheri – ho avuti contatti quotidiani con il direttore generale Asl1, il dottor Falco, per monitorare la situazione, con la speranza che si potesse verificare un’inversione di tendenza nei contagi. Purtroppo ciò non è accaduto e anche oggi assistiamo a numeri alti nella nostra provincia. Sono profondamente dispiaciuto di dover ricorrere alla chiusura delle scuole in zona gialla, con tante altre attività aperte. E so perfettamente che questa ordinanza causerà disagi tra le famiglie. Ma di fronte a questa escalation di numeri, ritengo che la chiusura degli istituti scolastici possa essere un proficuo contributo per cercare di migliorare la situazione epidemiologica».