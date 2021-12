Covid, annullati i concerti dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo - Riviera24

Sanremo. In ragione del continuo aumento dei contagi nella nostra regione e delle caratteristiche della nuova variante, unitamente alla decisione di chiusura delle scuole a ridosso dei prossimi giorni di festa, il cda e la direzione artistica dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo hanno deciso in via meramente precauzionale la sospensione dei concerti di oggi e domani, 22 e 23 dicembre.

«Una misura di attenzione nei riguardi dei professori, dei dipendenti e del nostro amato pubblico – dice l’Orchestra Sinfonica – Auspichiamo che l’attività concertistica possa riprendere normalmente per i prossimi concerti di dicembre:

– 28 dicembre “Valzer e Polke della famiglia Strauss” – Teatro del Casinò di Sanremo – Ore 17

– 29 dicembre “Jazz e dintorni, parte seconda” – Teatro Centrale di Sanremo – Ore 21

– 30 dicembre “Valzer e Polke della famiglia Strauss” – Teatro del Casinò di Sanremo – Ore 21

– 1 gennaio “Concerto di Capodanno – Teatro del Casinò di Sanremo – Ore 17».

«Il mese di gennaio proseguirà con gli appuntamenti della prima edizione del Festival di Musica Barocca (tutte le info sul sito www.sinfonicasanremo.it). Siamo certi che tale scelta possa rappresentare un atto di responsabilità che tutti in questo momento dovremmo mettere in campo per essere uniti e più forti nella battaglia di contenimento dei contagi» – conclude la Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo.