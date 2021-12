Coronavirus, nuove restrizioni a Monaco: il telelavoro diventa obbligatorio - Riviera24

Monaco. Nuove misure sanitarie nel Principato di Monaco, a seguito dei contagi. Come rende noto il Governo di Monaco: «Alla luce dei recenti sviluppi nella situazione sanitaria e del fortissimo aumento del numero di casi di contagi da Covid19 negli ultimi giorni, il governo principale ha deciso di ristabilire il lavoro a distanza in modo obbligatorio sia per il lavoro pubblico sia per quello privato fino al 31 gennaio 2022».

L’obiettivo è limitare la diffusione del virus, come spiegato dal Governo :«ridurremo i flussi di persone nel Principato e le interazioni nella sfera professionale, mantenendo al contempo l’attività economica. Per quanto riguarda l’amministrazione, il lavoro a distanza è riferito a tutti i servizi, mantenendo al tempo stesso l’accoglienza al pubblico. Per il settore privato, se la natura dell’attività è compatibile con il suo esercizio e il datore di lavoro può mettere a disposiszione le atrezzature adeguate, con il benestare del lavoratore, lo smart working può essere considerato favorevolmente e non compromettere una interruzione. Nel frattempo sono vietate le pause al lavoro tra i colleghi senza mascherina nei pressi della macchina del caffè».