Coronavirus, i dati Comune per Comune: a Sanremo 701 positivi

Imperia. E’ Sanremo, con 701 cittadini positivi al Covid-19, il Comune in cui si registra il numero più alto di casi della provincia di Imperia. Ma facendo un rapporto tra i dati raccolti dall’Asl1 Imperiese e il numero di abitanti di ogni Comune, secondo i dati Istat aggiornati al 1 gennaio 2021, è Pompeiana, con 30 positivi su 851 residenti a detenere il “record” percentuale di 3,53 casi ogni 100 abitanti.

Seguono piccoli Comuni come Cesio, dove i positivi sono 8 su 273 abitanti (2,9%); Cosio d’Arroscia, 5 positivi su 179 residenti (2,80); Armo, con 3 positivi su 116 abitanti (2,59); Seborga, dove su 281 residenti i positivi sono 7 (2,49); Diano Castello, con 52 cittadini positivi su 2.266 (2,29) e Terzorio, con 5 positivi su 237 residenti (2,11).

Significativamente alto anche il dato di Ventimiglia, l’unico tra i Comuni più grandi ad avere un rapporto positivi-residenti maggiore a 2: sono 474 su 23.131 (2,05).

Tutti i dati Comune per Comune (i Comuni non in elenco sono quelli in cui non si registrano casi di Covid)

Soldano, 20 positivi (1,99)

Bordighera, 182 positivi (1,79)

Camporosso, 96 positivi (1,75)

Borgomaro, 14 positivi (1,70)

Vallebona, 21 positivi (1,67)

San Biagio della Cima, 20 positivi (1,62)

Badalucco, 17 positivi (1,61)

Airole, 6 positivi (1,60)

Riva Ligure, 44 positivi (1,57)

Perinaldo, 13 positivi (1,57)

Baiardo, 5 positivi (1,56)

Vallecrosia, 101 positivi (1,51)

Dolceacqua, 31 positivi (1,49)

Lucinasco, 4 positivi (1,45)

Pieve di Teco, 19 positivi (1,44)

Taggia, 198 positivi (1,43)

Sanremo, 701 positivi (1,31)

Isolabona, 9 positivi (1,31)

Pontedassio, 29 positivi (1,25)

Apricale, 8 positivi (1,24)

Borghetto d’Arroscia, 5 positivi (1,24)

Santo Stefano al Mare, 25 positivi (1,21)

Imperia, 469 positivi (1,12)

Ospedaletti, 38 positivi (1,19)

Aurigo, 4 positivi (1,18)

San Lorenzo al Mare, 14 positivi (1,13)

Olivetta San Michele, 2 positivi (1)

Cipressa, 12 positivi (1)

Diano Marina, 54 positivi (0,99)

Ranzo, 5 positivi (0,92)

San Bartolomeo al Mare, 27 positivi (0,91)

Castellaro, 11 positivi (0,90)

Cervo, 10 positivi (0,89)

Prelà, 4 positivi (0,84)

Montegrosso Pian Latte, 1 positivo (0,82)

Montalto Carpasio, 4 positivi (0,8)

Vessalico, 2 positivi (0,79)

Chiusavecchia, 4 positivi (0,78)

Dolcedo, 10 positivi (0,78)

Vasia, 3 positivi (0,78)

Ceriana, 8 positivi (0,74)

Pietrabruna, 3 positivi (0,67)

Diano San Pietro, 7 positivi (0,66)

Civezza, 4 positivi (0,65)

Mendatica, 1 positivo (0,58)

Chiusanico, 3 positivi (0,51)

Pornassio, 3 positivi (0,45)

Caravonica, 1 positivo (0,39)

Costarainera, 3 positivi (0,39)

Rocchetta Nervina, 1 positivo (0,33)

Rocchetta Nervina, 1 positivo (0,33)

Rezzo, 1 positivo (0,32)

Molini di Triora, 1 positivo (0,17)

Pigna, 1 positivo (0,13)