Coronavirus, chiuso giovedì ufficio servizi demografici a Sanremo

Sanremo. Resterà chiuso giovedì 9 dicembre, in attesa dell’esito dei tamponi sul personale, l’ufficio dei Servizi Demografici del Comune di Sanremo.

L’amministrazione comunale attende di conoscere se qualcuno dei 23 dipendenti risulterà positivo al Covid-19. In quel caso, anche se risultasse un solo positivo, il Comune potrebbe prorogare la chiusura in attesa di sanificare l’ambiente.

Nel frattempo, in provincia di Imperia, il numero di positivi in quarantena e di sorveglianze attive è in costante crescita.