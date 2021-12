Sanremo. Da domani, sabato 4 dicembre, a Sanremo torna obbligatoria la mascherina all’aperto. Il provvedimento preso dal sindaco della Città dei Fiori Alberto Biancheri, che si applica solo alle vie del centro più soggette ad affollamento, mira a contenere il numero dei contagi da Covid-19, negli ultimi giorni tornati a salire vorticosamente in tutto l’Imperiese.

A seguito dell’ordinanza, scatteranno dunque i controlli di polizia locale e forze dell’ordine per far sì che la misura venga rispettata.

Il primo cittadino sanremese questa mattina ha chiamato il sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino per annunciare la misura; durante una precedente riunione tra sindaci, Biancheri aveva già chiesto a tutti i sindaci della provincia di Imperia di emanare un’ordinanza di questo tipo per evitare che cittadini e turisti, passando da un Comune all’altro, si debbano ricordare dove la mascherina è obbligatoria all’aperto e dove non lo è.

Nella giornata di ieri, il sindaco di Ospedaletti Daniele Cimiotti era stato il primo in provincia a rendere nuovamente obbligatorio l’uso della mascherina all’aria aperta, una decisione presa in vista delle imminenti festività natalizie che ogni anno riversano in Riviera un gran numero di vacanzieri.