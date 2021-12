Controllo interforze a Sanremo, scattano le prime sanzioni

Sanremo. É scattata questa mattina in via Matteotti la prima sanzione in seguito ai controlli interforze rafforzati, disposti dal Questore di Imperia, che coinvolgono polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale.

La multa è fioccata per un cittadino che si è fatto trovare dalle forze dell’ordine senza mascherina indossata, mentre una seconda sanzione è avvenuta sempre nella stessa via intorno alle 11: in questo caso il multato non aveva con sé il dispositivo di sicurezza. La sanzione è stata elevata sulla base dell’ordinanza del sindaco Alberto Biancheri, entrata in vigore ieri, che prevede 400 euro di multa (280 se il pagamento viene effettuato entro 5 giorni) per chi viene sorpreso senza mascherina nelle vie più frequentate del centro cittadino.

I controlli andranno avanti per tutta la giornata odierna e anche domani. Interesseranno anche i locali pubblici e l’autostazione degli autobus, dove è previsto un regime particolare. Da oggi entra in vigore il Super Green pass e non è più possibile salire sui mezzi pubblici se non si è in possesso di certificato sanitario, ottenibile mediante vaccinazione, guarigione o tampone.