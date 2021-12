Consulenti del Lavoro: delegazione imperiese e ligure al consiglio e assemblea nazionale ANCL - Riviera24

Imperia. Si sono appena conclusi i due giorni di lavoro del consiglio e dell’assemblea nazionale dell’ANCL, Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro.

Per la Provincia di Imperia hanno partecipato in presenza il presidente provinciale e consigliere nazionale per la Liguria Secondo Sandiano, di Sanremo, e il segretario provinciale e vice presidente regionale Gian Luca Di Rocco, di Bordighera; mentre da Genova ha partecipato in presenza il presidente regionale Luigi Schenone ed in videoconferenza il presidente provinciale di Genova Salvatore La Polla.

Le riunioni sono state molto intense e ricche di interventi sui temi caldi della categoria e del settore, sul ruolo sempre più importante dei consulenti del lavoro per la soluzione dei problemi delle aziende.

A presiedere le riunioni, che si sono svolte a Roma in presenza presso l’Hotel The Hive e con alcuni collegamenti in remoto, il presidente nazionale Dario Montanaro. Fra gli intervenuti di rappresentanza della categoria la Presidente nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro Marina Calderone ed il presidente nazionale della fondazione studi Rosario De Luca.

L’Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro (in breve ANCL) è l’unica associazione di rappresentanza sindacale dei Consulenti del Lavoro con sede in Roma. La sua diffusione copre quasi tutto il territorio nazionale, contando attualmente su 94 Unioni Provinciali e 16 Consigli Regionali.

Gli iscritti sono oltre 7000 (dato aggiornato al 2020) e assistono complessivamente circa 2 milioni di aziende.