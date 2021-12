Consiglio regionale, approvato ordine del giorno di Lilli Lauro per prorogare la scadenza del ‘Bonus Taxi’ - Riviera24

Genova. È stato approvato oggi all’unanimità dal consiglio regionale della Liguria l’ordine del giorno presentato da Lilli Lauro, consigliera della Lista Toti Liguria e presidente della I Commissione, che impegna la giunta regionale a prorogare al prossimo 31 marzo la scadenza del ‘Bonus Taxi’, originariamente prevista per il 31 dicembre.

«Si tratta di un’ottima notizia sia per i tassisti sia per gli stessi cittadini – commenta Lilli Lauro – Il Bonus Taxi ha permesso alle persone più fragili di usufruire gratuitamente di un servizio pubblico non di linea in un periodo complicato come quello dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo. Molti fruitori avevano ricevuto l’apposita tessera in ritardo e la proroga di tre mesi servirà proprio a questi utenti per godere dello strumento nella sua interezza».