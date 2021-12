Consegnati tablet agli alunni dell’istituto Comprensivo Sanremo Levante

Sanremo. Grande entusiasmo nelle classi prime dell’Istituto Comprensivo Sanremo Levante, diretto da Anna Maria Fogliarini, plesso secondaria di I Grado “Pascoli”, per la recente consegna dei tablet agli alunni che, da quest’anno e per il triennio, avranno la possibilità di prendere appunti in classe e a casa con apposite app didattiche, potranno sperimentare attività didattiche inclusive e motivanti, potranno studiare/consultare i libri in formato digitale come accade da anni in istituto all’interno delle “Cl@ssi 3.0” della secondaria di I Grado.

L’ormai storico ampliamento della offerta formativa, progettato e sviluppato in stretta sinergia e sintonia con la Fondazione Franchi, si propone di far utilizzare agli alunni ed alle alunne dispositivi e tecnologie digitali in un’ottica educativa e di responsabilizzazione dei ragazzi e delle famiglie, non limitandosi infatti ad un mero utilizzo dello strumento ma mettendo a disposizione apposite lezioni in aula (come quella, tenuta dal Tutor delle Cl@ssi 3.0 Prof. Andrea Cartotto, in occasione della consegna dei tablet per l’acquisizione delle competenze digitali di base) o svolte a distanza con altre Regioni d’Italia mediante adeguata piattaforma digitale come il recente incontro sul tema del cyberbullismo e dell’educazione civica digitale che ha visto – in un ideale gemellaggio – in visione ed ascolto di un team di esperti 12 classi del plesso Pascoli, online, per un totale di circa 1400 studenti e circa 60 classi complessive tra Liguria, Toscana ed Emilia-Romagna.

In un momento storico come quello attuale, pervaso ancora dalle criticità della pandemia da Covid-19, risulta dunque ormai insopprimibile l’esigenza di educare ad un uso consapevole delle risorse digitali per formare sin d’ora, i cittadini di oggi e di domani. Prezioso il lavoro di ogni singolo docente all’interno dei Consigli di Classe coinvolti, in relazione alla sua disciplina di insegnamento, nell’ottica dunque di una vera comunità educante e con l’istituto già al lavoro per continuare a mettere a disposizione degli alunni ed alunne e delle famiglie l’ampliamento dell’offerta formativa con le Cl@ssi 3.0 anche nell’immediato futuro.