Collane, orologi e molto altro ancora: aperto a Sanremo "Diva Bijoux" - Riviera24

Sanremo. Nella Città dei Fiori è arrivata una nuova attività. Si tratta di Diva Bijoux, negozio di gioielli in argento aperto sabato 4 dicembre sull’onda del successo di Mida Bijoux, inaugurato un anno fa in via Feraldi 24 e con sede anche a Ventimiglia in via Cavour.

Diva Bijoux, gestito da Giovanni Arangio Febbo, tratta marchi importanti come Brosway, Oliver Weber, Brand, Kidult e gioielli realizzati in proprio; si tratta di prodotti di alta qualità, venduti a prezzi competitivi partendo dai 3 euro e arrivando intorno ai 150.

Nel negozio, situato nel cuore di via Palazzo, è possibile trovare numerose idee regalo per persone di tutte le età, compresi i bambini, oltre a gadget tecnologici come gli orologi Guess, in arrivo nei prossimi giorni.

Diva Bijoux è aperto tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 19, orario continuato martedì e sabato. Per informazioni chiamare il numero 351 7900746.