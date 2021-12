Clero – Laici: a Sanremo la partita del cuore di Natale

Sanremo. In prossimità delle imminenti feste natalizie, la Pastorale dello Sport e del Tempo Libero ha organizzato per lunedì 13 dicembre alle 21, un evento sportivo davvero unico nel suo genere. La squadra di calcio del clero diocesano, infatti, giocherà con gli operatori dei “Centri Ascolto” di Sanremo-Ventimiglia, una partita di calcio, con finalità benefiche, al campo “Grammatica” dello stadio comunale di Sanremo.

La squadra di calcio del clero è una realtà nuova per la diocesi ed è composta da seminaristi, diaconi, parroci, religiosi, francescani, tutti impegnati, attivi e a servizio nelle parrocchie, da Latte fino a Riva Ligure compreso l’entroterra.

Gli operatori dei “Centri Ascolto” di Sanremo e Ventimiglia sono impegnati in prima linea, nell’ottica della carità cristiana e della tutela dei diritti umani, con le problematiche dei migranti, le povertà sociali, i problemi pratici quotidiani di persone e famiglie in difficoltà economica. Le loro sedi sono a Sanremo e Ventimiglia ma il loro campo di azione va ben oltre i due Comuni e si estende a tutto il territorio diocesano.

Ebbene, queste due realtà, che ben conoscono le problematiche sociali del proprio territorio, hanno deciso di mettersi in gioco, nello sport così come lo fanno già nella vita, scendendo in campo per giocare una partita “del cuore”. Siete quindi tutti invitati, lunedì 13 dicembre alle 21, al campo “Grammatica”, presso lo stadio comunale di Sanremo, per assistere a questa grande partita di solidarietà.

«L’ingresso è libero ma è ben accetto un contributo. L’intero ricavato andrà in favore delle famiglie e delle persone in difficoltà della nostra diocesi. Quindi passate parola, invitate parenti, amici e parrocchiani allo stadio perché vi aspettiamo numerosi: sarà una serata che promette belle emozioni, divertimento e tanta, tanta solidarietà» – dicono gli organizzatori.