Caos code nel centro di Sanremo, drive through a Bussana da giovedì

Sanremo. Si dovrà attendere giovedì 9 dicembre e non più fino a lunedì 13, per vedere il centro città liberato dalle code per i tamponi Covid al Palafiori. Ha sortito gli effetti desiderati la richiesta del sindaco Alberto Biancheri rivolta al direttore generale dell’Asl1 Silvio Falco, rinnovata ancora questa mattina al seguito delle polemiche e dell’ingorgo che si è generato a partire dalle 8 di mattina in corso Garibaldi, via Volta e galleria Francia. Gestito dalla polizia locale con forze eccezionali.

Il punto prelievi drive through si trasferirà a breve nel parcheggio ex Area24 (oggi di Amaie Energia) che si trova a metà di via Al Mare, nella frazione matuziana. «Dell’ingorgo stradale di stamattina, e dei relativi disagi patiti da molti cittadini, mi voglio scusare personalmente, – ha commentato oggi il primo cittadino. Alla Asl avevamo chiesto già dalla scorsa settimana di trasferire altrove il centro tamponi “drive through”, mettendo a disposizione diverse location alternative. Il nuovo centro sarà allestito a Bussana mare, nell’area parcheggio gestita da Amaie Energia, ed aprirà giovedì.

Va però rivista e migliorata l’organizzazione, a prescindere dalla nuova ubicazione. Non si può far aspettare 2/3 ore in coda in macchina un bambino magari febbricitante. Per far fronte al drastico aumento di tamponi da tracciamento dell’ultima settimana, quasi interamente destinati a ragazzi e bambini in età scolare, serve incrementare il personale dedicato. O quantomeno scaglionare gli arrivi al centro prelievi con orari ben differenziati, specialmente per le scuole, in modo da ridurre sensibilmente i tempi di attesa».