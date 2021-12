Campionati serie C di volley, doppio incontro casalingo per Grafiche Amadeo

Sanremo. Questa domenica Sanremo ospiterà entrambe le gare per le formazioni in serie c femminile e maschile per il grafiche amadeo. Si parte alle ore 17.30 con il volley femminile dove le ragazze giallo nere proveranno a fare punti dopo la bella prestazione contro il volley Finale, prima della classe.

Serie C Regionale Femminile – Girone A

Dom 19 dicembre ore 17.30 – giornata 8, gara 2030

Palestra Villa Citera, Sanremo

GRAFICHE AMADEO SANREMO – ALBENGAVOLLEY

I Arbitro: Pagliero Valter, II Arbitro: Olivieri Giovanni

A seguire alle ore 20 30 i maschi delle grafiche che con una vittoria salirebbero al terzo posto in classifica.

Serie C Regionale Maschile – Girone Unico

Dom 19 dicembre ore 20.30 – giornata 7, gara 1032

Palestra Villa Citera, Sanremo

GRAFICHE AMADEO SANREMO – AVIS V.T. FINALE

I Arbitro: Basso Piera