Camera di Commercio Riviere di Liguria, a Savona insediamento del nuovo consiglio e elezione del presidente

Savona. Domani, martedì 14 dicembre alle 14.30 nella sede di Savona, è convocata la seduta di insediamento del nuovo consiglio della Camera di Commercio Riviere di Liguria. I componenti, che scendono dai precedenti 33 agli attuali 25, sono stati nominati dal presidente della Regione Liguria con Decreto numero 7266 del 25/11/2021. La seduta, presieduta dal consigliere più anziano, Vincenzo Bertino, ha un solo punto all’ordine del giorno: l’elezione del nuovo presidente che avviene a scrutinio segreto.

Il nuovo consiglio rimarrà in carica per il quinquennio 2021-2026. Non sono previsti compensi, tutte le cariche sono a titolo gratuito. La seduta d’inizio mandato prevede l’intervento del presidente della Regione, Giovanni Toti, a testimonianza dell’attenzione della Regione verso l’azione e l’attività della Camera di Commercio, istituzione che opera a sostegno del sistema imprenditoriale e dell’economia del territorio nel suo complesso. Questi i nuovi componenti dell’organo di indirizzo camerale e il settore di riferimento: