Camera di Commercio, rieletto presidente Enrico Lupi: “Oggi le basi per una Camera modello di eccellenza” - Riviera24

Imperia. Enrico Lupi è stato riconfermato presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria per il mandato 2021-2026. L’elezione, a scrutinio segreto, si è tenuta questo pomeriggio nella sede camerale di Savona da parte dell’appena rinnovato consiglio camerale. Presente, in collegamento, il presidente della Regione, Giovanni Toti, a testimonianza dell’attenzione della Regione verso l’azione e l’attività della Camera di Commercio.

“Inizia oggi una nuova sfida nel segno del fare squadra che vede la Camera di Commercio porsi come interlocutore autorevole per le imprese, i territori, le istituzioni, – ha commentato il presidente alla rielezione. Questo mandato vede una diminuzione del numero dei consiglieri, scesi da 33 a 25: trasformiamo questo in un valore, in una maggiore coesione, lavorando insieme al di là del ruolo statutario che compete ai consiglieri. Ognuno può infatti dare un contributo concreto e costante per la crescita dell’economia e delle specificità dei territori di cui sono espressione. La nostra Camera rappresenta circa centomila imprese che vanno da Ventimiglia a Sarzana: dal 2016, anno della fusione, ad oggi, abbiamo lavorato per armonizzare e non spersonalizzare le tre realtà di Imperia, La Spezia, Savona. Con rinnovato entusiasmo proseguiamo quindi su questa rotta mettendo sempre più a sistema le vocazioni dei tre territori e scambiando le buone pratiche. Tre economie provate dalla crisi generata dall’emergenza sanitaria ma con indicatori oggi incoraggianti nel segno della ripartenza. Affrontiamo dunque una fase complessa e delicata in cui la Camera di Commercio, per competenze, esperienza e capacità innovativa, è punto di riferimento. Con i seguenti obiettivi: creare e sostenere iniziative di rilancio economico post pandemia, aiutare le imprese a dialogare con una pubblica amministrazione moderna ed efficiente nonché, grazie al patrimonio statistico che possiede, orientare i processi di crescita dei territori in sinergia con associazioni imprenditoriali e amministrazioni locali, regionali e centrali. Il nuovo consiglio, che ringrazio per la fiducia, possiede determinazione ed entusiasmo per affrontare queste sfide, nonché per collaborare a rendere l’ente camerale modello di eccellenza. Un ringraziamento, infine, anche al presidente Toti per la partecipazione ai lavori e la disponibilità a lavorare ancor più sinergicamente insieme in vista dei grandi cambiamenti che attendono la Liguria in termini di investimenti”.

“Le Camere di Commercio – ha sottolineato il presidente Giovanni Toti nel porgere il saluto di avvio di mandato al nuovo consiglio – svolgono il ruolo fondamentale di cinghia di trasmissione tra imprese, istituzioni, mondo politico. Tengo ad evidenziare la capacità e la responsabilità con cui tutto il sistema imprese ha saputo affrontare la pandemia e collaborare al rispetto regole imposte per contenerla. Viviamo una situazione ancora complessa, da non sottovalutare, con però l’auspicio e la speranza che la quarta ondata vada esaurendosi per intensità. Questo consiglio camerale si insedia in un’Italia che guida la classifica europea nelle posizioni di testa per ripresa economica con previsioni di crescita molto buone e in una regione Liguria che cresce sostanzialmente in modo congiunturale rispetto al Paese. Ci troviamo inoltre a gestire una situazione favorevole mai vista nella nostra regione in termini di investimenti: si parla complessivamente di circa 6 miliardi di euro nei prossimi 5/7 anni; parliamo dei porti, della ferrovia di ponente, delle varianti Aurelia dell’estremo ponente, della Pontremolese, della stazione crocieristica e del waterfront della Spezia così come di altri investimenti su Savona e Imperia. Investimenti imponenti che daranno uno scatto alla competitività del nostro territorio. Tutto questo deve tradursi in maggiore produttività del lavoro, dobbiamo costruire una rete di impresa in grado di produrre maggiore ricchezza, di pagare maggiori salari e di occupare maggiori persone e quindi di sostenere la domanda interna alimentando un circuito virtuoso. Ricordo inoltre che siamo anche alla vigilia di una stagione importante di riprogrammazione dei fondi europei per il quinquennio 2022-2027. In tutto questo le Camere di Commercio sono e saranno strumenti di trasmissione di pensiero e azione. La pandemia ci ha ribadito l’importanza dei corpi intermedi per gestire situazioni complesse. A breve ci siederemo attorno al tavolo, con anche i vostri gruppi tematici, per proseguire insieme questo cammino di sostegno e sviluppo del sistema delle imprese”.

Al Consiglio spetterà, a breve, dare all’ente un nuovo programma strategico, cioè individuare gli obiettivi di mandato, per promuovere e sostenere l’economia del territorio. Tutte le cariche sono a titolo gratuito, non sono previsti compensi. Il primo impegno sarà l’elezione della nuova giunta camerale a gennaio. A presiedere la riunione è stato il consigliere più anziano, Vincenzo Bertino.

Di seguito i 25 membri del consiglio camerale e il settore di riferimento.