Bufala no vax sul sindaco di Taggia, smentisce lo stesso Conio

­Taggia. La testardaggine (per non dire di peggio) dei no vax, purtroppo, sembra non conoscere limiti né vergogna. In particolare qualcuno di questi sta mettendo in giro la voce (ovviamente infondata) che il sindaco Mario Conio, dopo la terza dose di vaccino, abbia avuto dei problemi di salute, in particolare alla vista.

E’ toccato proprio al primo cittadino tabiese, che per il coronavirus è rimasto l’anno scorso orfano di padre, smentire tramite un video sulla sua pagina Facebook l’ennesima bufala di chi, negazionista, no vax o complottista che sia, proprio non vuole accettare una realtà scientifica.

E purtroppo oramai è chiaro che- e lo dicono i numeri – la provincia di Imperia sia ad un esiziale primo posto nazionale per quanto riguarda il rifiuto del vaccino. All’ospedale di Sanremo, inoltre, sono morti recentemente di covid due 50enni senza altre patologie ma non vaccinati.

IL VIDEO