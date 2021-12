Bordighera, tempo di bilanci e prospettive per il futuro: gli auguri del sindaco Vittorio Ingenito - Riviera24

Bordighera. «Siamo giunti a fine anno, tempo di bilanci e di prospettive per il futuro. Il 2021 ci ha visto purtroppo vivere ancora la grande sfida della pandemia, con uno strumento in più – il vaccino – che rappresenta l’unica strada per tornare alla normalità.

Nonostante le criticità, abbiamo continuato a lavorare con entusiasmo per Bordighera». Inizia così il messaggio del sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito che nel giorno di San Silvestro traccia un bilancio di fine anno, facendo un sunto delle opere realizzate dalla sua amministrazione.

«Ripercorrendo i mesi trascorsi – prosegue -, Possiamo dire con orgoglio di aver raggiunto obiettivi importanti: il restyling di piazza Stazione; la messa in sicurezza antisismica delle scuole di via Pelloux e di via Pasteur e la costruzione della nuova scuola d’infanzia di via Napoli; l’abbattimento delle barriere architettoniche e la realizzazione della nuova area giochi per i più piccoli dei giardini Lowe; l’inaugurazione del giardino in Arziglia con le opere di Marcello Cammi; l’avvio del restauro della Chiesa Anglicana; gli interventi, tantissimi, per la valorizzazione del porto turistico; i cantieri per la difesa del territorio, tra cui quello per il muro di Villa Regina Margherita; l’inizio dei lavori a Borghetto San Nicolò; il rifacimento dei marciapiedi e tutta la piccola – ma importantissima – manutenzione».

E ancora: «Continueremo così anche il prossimo anno, a pieno ritmo: con la riqualificazione del lungomare Argentina, con la ciclabile, con il consolidamento del litorale, con la canalizzazione delle acque in via degli Inglesi, con il restyling di piazza Ruffini. Verranno aperti cantieri per il rifacimento degli asfalti e di altri marciapiedi; continuerà il programma di attività per la manutenzione urbana; investiremo per la sicurezza con il nuovo impianto di videosorveglianza e proseguiremo ad affiancare famiglie ed attività che attraversino difficoltà».

«Sosterremo con nuove iniziative e nuovi progetti lo sviluppo economico e turistico di Bordighera, come è sempre stato fino ad oggi, cercando anche di favorire l’investimento di capitali privati che, dopo anni, stanno tornano a credere nel nostro territorio; ne sono esempio i versamenti degli oneri di urbanizzazione di tante operazioni immobiliari, che saranno presto avviate.

Sono questi i nostri impegni per il 2022 – conclude -. A voi e alle vostre famiglie i più sinceri auguri per il nuovo anno: che possa trascorrere sereno, in salute, accanto ai vostri affetti più cari».