Bordighera, estate 2022: il Comune cerca sponsorizzazioni per organizzare eventi turistici

Bordighera. Al via la ricerca di sponsorizzazioni da parte del Comune di Bordighera per organizzare eventi turistici nell’estate 2022, collaterali al tradizionale calendario delle manifestazioni: è stato pubblicato oggi l’avviso per verificare la disponibilità da parte di soggetti privati, singoli cittadini e/o figure giuridiche riconosciute dalla legge e associazioni senza fini di lucro. La documentazione è online all’indirizzo https://www.bordighera.it/rete_civica/ricerca_sponsor_per_manifestazioni_estive_2022.

Obiettivo dell’Amministrazione è la creazione di una sinergia virtuosa tra pubblico e privato, che consentirà al Comune di arricchire la proposta turistica cittadina con appuntamenti ancora più prestigiosi e allo sponsor di avere visibilità e ritorno d’immagine per la presenza in campagne e materiali di comunicazione. Saranno ovviamente escluse sponsorizzazioni aventi ad oggetto forme di pubblicità vietate, anche in forma indiretta, dalla normativa vigente e proposte che siano ritenute incompatibili con l’attività istituzionale.

Le offerte, conformi al modello allegato all’avviso, dovranno pervenire all’Amministrazione Comunale via pec a bordighera@legalmail.it o, in alternativa, in forma cartacea entro e non oltre le 12 del 15 febbraio 2022.​