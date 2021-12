Bollette e caro-prezzi: consumatori, politica, aziende e istituzioni si confrontano nel corso di Expo Consumatori 4.0 - Riviera24

Genova. Quest’anno, dopo il fermo dovuto al Covid, riprende in presenza la grande kermesse dedicata ai consumatori EXPO Consumatori 4.0 organizzata da Assoutenti in collaborazione con UniCusano Campus e Isola della Sostenibilità.

Un evento che vedrà protagonisti il mondo dei consumatori e quello della politica, delle aziende leader italiane, delle istituzioni e delle autorità, che si confronteranno sui temi caldi del momento, dall’allarme inflazione ai rincari delle bollette.

«In un momento in cui l’economia del paese è seriamente a rischio e i bilanci delle famiglie sono sempre più in pericolo a causa della crisi delle materie prime, dell’aumento dei prezzi al dettaglio e dei rincari di luce e gas, tutte le parti interessate si siederanno al tavolo per affrontare i temi caldi del 2022 – spiega Assoutenti – Viceministri, Sottosegretari, Commissioni parlamentari, autorità indipendenti come Agcom e Antitrust ma anche importanti aziende quali Eni, Enel, Sorgenia, Trenitalia, per la prima volta si riuniranno per un confronto costruttivo e per cercare una soluzione ai problemi che attanagliano non solo i consumatori, ma l’intera economia nazionale. Un percorso condiviso per arrivare ad una “crescita felice” puntando ai temi del consumo sostenibile e al ruolo del consumatore nella società».

L’evento EXPO Consumatori 4.0 si articolerà in tre giornate (dal 15 al 17 dicembre) ognuna delle quali sarà dedicata ad uno specifico tema (Futuro, circolare e digitale) e offrirà l’occasione di mostrare le eccellenze orientate ad una crescita felice attraverso speech, tavole rotonde, seminari, webinar, dirette social e testimonial.

La manifestazione potrà essere seguita in presenza presso l’Università Niccolò Cusano (Via Don Carlo Gnocchi, 3 – Roma) o in diretta streaming (sui canali Facebook di Assoutenti ed ExpoConsumatori, sui siti internet di Assoutenti ed Expo e sul canale youtube Assoutenti Nazionale), registrandosi al seguente link https://expoconsumatori.it/registrazione2021/. Il programma integrale di Expo Consumatori è scaricabile al link https://expoconsumatori.it/programma2021/.