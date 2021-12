Barista aggredito a Ventimiglia, Trucchi (Confcommercio): «È importante che gli imprenditori vengano tutelati»

Ventimiglia. A seguito del grave gesto verificatosi ieri sera a Ventimiglia, che ha visto un barista aggredito e ferito per la sola “colpa” di aver chiesto il green pass a dei clienti, interviene il presidente cittadino di Confcommercio Ventimiglia, Dario Trucchi.

«Un gesto da condannare senza alcun dubbio, esprimendo tutta la nostra solidarietà al collega ferito. Questo episodio ripropone anche il problema dei controlli cui siamo delegati. Facciamo rispettare le regole anche per non chiudere nuovamente le nostre attività e ci mettiamo tutta la nostra buona volontà, ma non siamo pubblici ufficiali. È importante che anche gli imprenditori vengano tutelati e che, a fronte delle responsabilità che ci vengono assegnate, venga garantita la nostra sicurezza» – spiega Trucchi.