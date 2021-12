Baggioli (Forza Italia): «Riaprire a Sanremo il punto nascite»

Sanremo. «Ritengo doveroso intervenire, ancor prima che da amministratore pubblico da cittadino, facendo un plauso all’impresa portata a termine dall’equipe sanremese che ha salvato, a cavallo del Natale, la giovane mamma e la bella creatura che portava in grembo con un intervento preciso e molto professionale. Un ringraziamento va sicuramente al dottor Paolo Meloni, ginecologo molto conosciuto per la sua professionalità non solo in città, e a tutta la squadra di medici che hanno saputo gestire una situazione molto grave. Da Amministratore Pubblico, capo gruppo di Forza Italia in Comune a Sanremo e coordinatore provinciale, non posso che unirmi al coro dei miei colleghi in Consiglio comunale ribadendo la necessità di riaprire a Sanremo il punto nascite chiuso da anni» – dice Simone Baggioli, capo gruppo Forza Italia Sanremo e coordinatore Forza Italia Provincia Imperia.

«Sanremo, oltre ad essere la città più popolosa e importante della Provincia sotto innumerevole aspetti, è anche strategica in quanto baricentrica rispetto a tutto il territorio imperiese. È necessario pertanto ridare lustro alla nostra meravigliosa e amata città restituendo il punto nascite al nostro ospedale. Le capacità professionali certo non mancano e si è ampiamente dimostrato» – sottolinea Baggioli.