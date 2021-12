Avvicendamento in Comune a Dolceacqua, il consigliere Orrigo subentra al dimissionario Perrone

Dolceacqua. Cambio della guardia nell’amministrazione comunale del paese dei Doria per il gruppo di maggioranza “Tutti per Dolceacqua”. Beatrice Orrigo, 44 anni, cantante e proprietaria di un laboratorio artigiano, subentra ad Andrea Perrone, che ha rassegnato le proprie dimissioni nei giorni scorsi.

«Le motivazioni che mi hanno spinto a questa decisione sono legate esclusivamente a motivi personali – precisa Perrone -. Sono stato orgoglioso di aver ricoperto questa carica per due anni e mezzo ed aver dato il mio contributo ad un gruppo e ad un progetto in cui credo ancora oggi».

La surroga del consigliere dimissionario è avvenuta durante il consiglio comunale dello scorso 28 dicembre.

A Beatrice Orrigo spetterà il compito di occuparsi del commercio e della comunicazione: «In realtà per me questo non è un inizio – dichiara – Bensì la continuazione di un impegno cominciato al momento della mia candidatura. Pur non essendo stata eletta, il sindaco gli altri componenti del gruppo mi hanno sempre fatta sentire parte della squadra. L’incarico ufficiale ricevuto oggi può solo spingermi a fare ancora di più e meglio per il bene del mio paese».

L’amministrazione comunale ringrazia Andrea Perrone per l’impegno profuso per la comunità e porge un caloroso benvenuto a Beatrice Orrigo, augurandole buon lavoro.