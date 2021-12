Associazione San Gabriele del Gran Sasso di Sanremo in lutto per la scomparsa del presidente Biancamaria Corradi - Riviera24

Sanremo. L’Associazione San Gabriele del Gran Sasso di Sanremo ha perso il suo amato presidente Biancamaria Corradi.

«Con questo comunicato vogliamo rendere pubblico a tutta la numerosa popolazione di origine abruzzese ma anche ai tanti liguri che si sono congiunti abbracciando le nostre tradizioni, che oggi contano circa 50mila famiglie in tutta la provincia, il profondo dolore che sta attraversando, ricordando la sua figura essenziale, il motore risoluto delle attività che hanno coinvolto il territorio negli anni passati, segnando eventi storici unici nel suo genere. Tutti hanno potuto conoscere le feste e le tradizioni abruzzesi, radicate anche ormai nel Ponente. Ma l’evento di spicco è stato il Pellegrinaggio “al contrario”, di San Gabriele, la venuta delle sue spoglie, dal suo Santuario in Abruzzo nelle nostre Chiese della Diocesi. In molti, anziani, non potevano più viaggiare per andare a trovarlo, e da lì partì il motore di tutto l’evento più grande mai realizzato, con una forte partecipazione di istituzioni, società civile e fedeli che hanno popolato le chiese e i percorsi stradali con le infiorate e le numerose cerimonie cantate. Il nostro presidente ci ha guidato con forte determinazione, coraggio e fede. E’ stato un esempio per tutti noi. Senza questa donna così risoluta e attiva non avremmo mai potuto realizzare un evento così importante. Sarà sempre nei nostri ricordi, come siamo certi, sarà nei ricordi di tutti quanti l’hanno conosciuta» – scrivono i soci fondatori dell’Associazione San Gabriele.

Il funerale di Biancamaria Corradi si terrà domani alla Chiesa degli Angeli alle 15,30.

Ecco il programma e tutte le partecipazioni nelle chiese, in presenza di Vescovi e Cardinali venuti da Roma: