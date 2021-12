Asfalti in via Padre Semeria, Ventimiglia (Lega): «Residenti soddisfatti»

Sanremo. Decollano i lavori di asfaltatura in via Padre Semeria, attesi dai residenti e deliberati nel corso dello scorso mese dalla giunta Biancheri che ha previsto un budget di 100 mila euro. Intervento, si spera risolutore, per porre un freno agli incidenti provocati dagli avvallamenti presenti a causa delle radici dei pini.

A ringraziare l’assessore ai Lavori pubblici Massimo Donzella è il capogruppo della Lega in consiglio comunale Daniele Ventimiglia, cittadino di via Padre Semeria che più volte ha portato all’attenzione del parlamentino matuziano la situazione asfalti. «Non posso che ringraziare l’assessore Donzella per aver dato concreta attuazione ad un intervento molto atteso da tutti i residenti di via Padrea Semeria. Una notizia che l’assessore mi aveva comunicato all’indomani dell’approvazione dei lavori e che trova la soddisfazione anche del nostro gruppo di opposizione. Ringrazio anche i colleghi di minoranza che hanno supportato le mie interpellanze con le loro iniziative in consiglio».