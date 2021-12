Anche un sanremese tra i 12 finalisti del Premio Città di Quiliano - Riviera24

Sanremo. Dopo il contest nazionale che ha individuato ben 43 artisti pre-selezionati tra le moltissime proposte musicali provenienti da tutta Italia e anche dall’estero, sono stati individuati i 12 artisti che si esibiranno al Premio Città di Quiliano, venerdì 10 e sabato 11 dicembre al Teatro Nuovo di Valleggia a Quiliano, per concorrere all’assegnazione del “Premio nazionale per la Canzone d’Autore Emergente”. Tra i finalisti anche un sanremese.

Ecco l’elenco:

Ella Nadì (Eleonora Cappelluti) da Torino;

Donix (Donatella Scarpato) da Pollena Trocchia (Napoli);

Massimiliano D’Ambrosio, da Roma

Innocente (Giorgio Innocente), da Salice Salentino (Lecce)

Fran (Francesco Paolo Somma), da Castellammare di Stabia (NA)

Juri Mattia, da Palestrina (RM)

Emma Pescio, da Vado Ligure (SV)

Roberto Pezzini, da Gubbio

Nicola Paltrinieri, da Arezzo

Marco Francia, da Cairo Montenotte (SV)

Noma (Greta Dressino), da Finale Ligure (SV)

Christian Gullone, da Sanremo (IM).

La manifestazione ha come obiettivo la valorizzazione di cantautori e gruppi emergenti, promuovendo artisti rappresentativi delle tendenze in atto nella canzone italiana. In sala sarà presente una prestigiosa giuria con produttori, giornalisti e cantautori di fama nazionale.

Novità assoluta di questa edizione l’istituzione del Media Center che verrà allestito presso la Biblioteca Comunale in piazza Costituzione, sempre a Quiliano, e che sarà aperto al pubblico con ingresso libero venerdì 10 alle 17 per la presentazione degli artisti e della giuria, e sabato 11 alle 11 per un altro incontro con i protagonisti della manifestazione.

Nelle due serate saranno ospiti anche prestigiosi protagonisti della canzone d’autore italiana: tra cui Vasco Brondi (Le Luci della Centrale Elettrica), Gianluca De Rubertis, Mauro Ermanno Giovanardi, Federico Sirianni ed Helle.

Durante la manifestazione si esibiranno anche Anna Luppi, vincitrice della scorsa edizione, e Jacopo Perosino, vincitore lo scorso anno del premio per il miglior testo, oltre ad alcuni artisti locali che hanno recentemente avuto un successo di respiro nazionale: Arianna Manca, Jacopo Ottonello e Marco Caudullo. A condurre le serate Sabrina Calcagno e Silvia Paonessa.

L’evento è organizzato dall’Associazione Culturale E20, in collaborazione con la “Rete dei Festival”, con il patrocinio della città di Quiliano e del “M.E.I. – Meeting degli Indipendenti” e la direzione artistica di Roberto Grossi. La serata di venerdì 10 è a ingresso libero (su prenotazione, fino a esaurimento posti), mentre per la serata di sabato 11 è previsto un biglietto di € 12,00. Per prenotazioni si può scrivere alla email e20associazioneculturale@gmail.com oppure telefonare al numero 335 6671370.