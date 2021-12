Imperia. Il tradizionale appuntamento con il Presepe resiste anche al Covid e quest’anno a Imperia non sono mancati allestimenti importanti e carichi di storia. Realizzazioni uniche ma in difficoltà, a causa della pandemia, che ha fatto diminuire drasticamente non solo le visite ma anche le offerte mettendo in seria difficoltà questa tradizione.

Oggi scopriamo come viene vissuto il Presepe ad Oneglia nel 2021, tra ambientazioni realistiche da un punto di vista storico, ed altre che richiamano i nostri borghi in inverno. E domani sarà la volta di Porto Maurizio.

Nella gallery le foto del presepe di borgo Peri, salita Ardoino, San Giovanni, oratorio San Sebastiano, Cristo Re.