Al via “Bordi Christmas”, il centro città si trasforma in una grande isola pedonale dedicata allo shopping - Riviera24

Bordighera. Domenica 19 dicembre il centro di Bordighera si trasforma in una grande isola pedonale, con un villaggio di Natale dedicato allo shopping sotto le feste. “Bordi Christmas”, iniziativa targata Confcommercio, proporrà al pubblico bancarelle dei commercianti, mercatini dell’artigianato e ancora l’Isola del Gusto, dedicata alle leccornie e ai prodotti d’eccellenza.

Sarà l’occasione per fare e farsi regali di Natale di qualità, sostenendo così il commercio di prossimità, in grado sicuramente di offrire sempre maggiori garanzie di qualità e assistenza prima, durante e dopo la vendita. Un’occasione per fare festa insieme ai commercianti, presenza costante e anima di ogni centro cittadino.

Sottolinea il presidente cittadino di Confcommercio Bordighera, Gianluca Berlusconi: «Quest’anno Bordighera sta godendo di una rinascita ed è importante che le persone acquistino sotto casa e non dal divano. A rendere vive le città infatti sono i commercianti e ci auguriamo quindi di vedere tante persone in questo periodo di feste. Molti imprenditori hanno investito su Bordighera e aperto nuove attività e questo impegno merita di essere premiato. Quest’anno regalati una città viva, i commercianti #sottocasa ti aspettano!».