50 milioni per la Filovia dei fiori, scartato il progetto di Sanremo

Sanremo. Finisce in un nulla di fatto il progetto da 50 milioni di euro per il rilancio della filovia ponentina. Il grande «intervento di mobilità sostenibile» che avrebbe dovuto salvare l’infrastuttura ecologica della Riviera, andando contestualmente a rinnovare il parco mezzi di Rt con ben 23 nuovi bus elettrici, è stato scartato dal ministero dei Trasporti.

I fondi messi a disposizione – 3,6 miliardi di euro, provenienti dal riparto del Pnrr -, finiranno in pancia alle grandi città che hanno mantenuto nel tempo la linea filoviaria, mentre per Sanremo e Provincia (il progetto prevedeva il coinvolgimento di tutti i comuni costieri attraversati dalla filovia), non è stato destinato nemmeno il becco di un quattrino. La motivazione è riconducibile al limitato numero di persone nell’Imperiese che ancora utilizzano i pochi filobus in circolazione: praticamente estinti, a causa dei problemi arrecati dalle ultime alluvioni alle centraline elettriche e ai guasti tecnici che attanagliano corriere in servizio da decenni.

Per la rinascita della “Filovia dei Fiori”, tra le più antiche d’Italia (risale al 1942), e tra le più lunghe d’Europa (ben 30 km), tutto rinviato a data da destinarsi.