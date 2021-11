Vienna Open, Novak batte Mager - Riviera24

Sanremo. L’avventura di Gianluca Mager al Vienna Open si conclude ai sedicesimi di finale.

Dopo aver partecipato all’European Open, il tennista sanremese è tornato in campo, lo scorso 23 ottobre, per affrontare alle qualificazioni dell’Erste Bank Open Alexander Erler, contro il quale riesce a vincere in tre set per 6-7 6-2 6-4. Successivamente, il 24 ottobre, è riuscito a battere anche Dominik Koepfer in tre set per 6-3 3-6 6-3, ma ai sedicesimi di finale Mager alla fine cede a Dennis Novak in due set per 6(4)-7(7) 6(4)-7(7).

Termina così l’esperienza del tennista di Sanremo al torneo di tennis maschile di categoria Atp Tour 500 riservato ad atleti professionisti andato in scena sui campi in cemento indoor della Wiener Stadthalle di Vienna, in Austria.