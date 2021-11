Un maestro Jiu jitsu brasiliano di Sanremo al Milano Challenge 2021 - Riviera24

Primissime competizioni nazionali anche per il Brazilian Jiu jitsu, sport da combattimento lottatorio oramai diffusissimo anche in Italia. Nonostante le varie restrizioni causa covid e un anno e mezzo di stop dalle competizioni, si è tenuto al Pala badminton il Milano challenge 2021con 850 atleti che si sono alternati nell’arco della giornata di sabato 27 novembre.

L’associazione sportiva Matuziana Daruma Brazilian Jiu Jitsu capitanata dal maestro cintura nera Davide Berardi, si è schierata con 6 atleti portando a casa 7 medaglie.

La voglia di combattere dopo lo stop era veramente forte dando vita a bellissime lotte, manca solo il pubblico a sostenerle, era permesso infatti un solo accompagnatore. Nelle cinture marroni -70kg Luca Baccino, ottiene il terzo posto nel no gi ( senza kimono), poi dopo avere rotto il ghiaccio con kimono sbaraglia tutti i suoi avversari conquistando l’oro.

Sempre nei -70kg no gi Gabriele Schellino conquista un ottimo terzo posto cedendo in semifinale per 2 punti contro il vincitore della categoria. Doppia medaglia per Elia Russo nel no gi cinture blu, vincendo la categoria dei pesi massimi e scalando la categoria dell’assoluto ( torneo senza limiti di peso, riservato ai primi tre di ogni categoria) vincendo ogni lotta prima del limite finalizzando i propri avversari ma arrivando al secondo posto perdendo per un vantaggio la finale.

All’esordio nelle cinture bianche Sergio Goncalves ottiene un ottimo bronzo nei -82 kg ed infine un argento per l’unica donna del gruppo Gabriela Laudario Feraz nella categoria cinture viola. Ricordiamo che l’accademia di Jiu jitsu brasiliano del maestro Davide Berardi, si trova a Sanremo in corso degli inglesi 230 e svolge anche corsi di MMA, grappling e functional training ed è iniziato anche da ottobre un nuovo corso di introduzione per bimbi da 4 ai 6 anni.