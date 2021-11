Traffico in tilt tra Bordighera e Ventimiglia, soccorsi del 118 costretti a passo di lumaca

Sanremo. Aurelia con il traffico in tilt oggi pomeriggio tra Bordighera e Ventimiglia. E a pagarla sono anche i mezzi di soccorso.

Le lunghe code di veicoli, sulla principale direttrice stradale costiera, sembra abbiano creato non pochi grattacapi agli operatori della centrale 118 di Bussana. Così come agli equipaggi delle automediche e ambulanze mobilitate, ai quali neanche la sirena è servita più di tanto a districarsi in una selva di mezzi bloccati. In quella zona si segnala, tra i casi urgenti affrontati dai soccorritori “meccanizzati”, un anziano svenuto in strada a Camporosso, intorno alle 16 dopo una caduta. E’ stato ospedalizzato e non è in pericolo di vita, ma un intervento più rapido gli avrebbe giovato maggiormente. Lo stesso discorso, rimanendo solo nell’ambito pubblico, si può tranquillamente applicare a qualsiasi altra operazione di mezzi “in divisa”.

Se sull’arteria stradale oggi pomeriggio il traffico è stato un incubo, su quella autostradale della A10, ormai purtroppo “avvezza” a problemi viabilistici ben peggiori, non è andata molto meglio. Un incidente ha fatto chiudere l’uscita ovest di Sanremo per ore, dove verso le 15 un motociclista si è ferito cadendo, in modo non grave. Anche lì l’intervento del 118 è stato rallentato dal traffico sull‘Aurelia, unica strada sulla costa, con la Bis solo (in parte) a Sanremo.