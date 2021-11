Traffico in tilt nel centro di Sanremo per i tamponi drive trough, un'ordinanza cambia la viabilità - Riviera24

Sanremo. Dopo l’ennesima mattinata di traffico in tilt arriva l’ordinanza che cambia la viabilità in centro nei giorni (da lunedì al venerdì) del tampone gratuito “drive trough” del Palafiori. Ieri infatti, come accade oramai ogni settimana da un mese a questa parte, corso Garibaldi e via Pallavicino erano intasate dalle macchine in coda per raggiungere il sito dove gli operatori della Asl1 Imperiese effettuano i test di positività al covid 19.

Una procedura che permette di tutelare sia il “paziente” che chi lo controlla, essendo il primo chiuso dentro la propria vettura. Al contempo però, con i casi in aumento nella provincia e la struttura tornata a funzionare a pieno regime, le due strade sopracitate diventano una giungla di veicoli. Il comandante della polizia locale ieri aveva additato la mancanza di comunicazione da parte dell’azienda sanitaria come principale colpevole della situazione: «L’Asl non ci comunica niente a riguardo e organizzare un servizio all’ultimo minuto non è di facile soluzione», aveva spiegato Claudio Frattarola.

Ed è così che oggi è stata emessa un’ordinanza che prevede dal primo dicembre fino a fine emergenza epidemiologica il divieto di transito in via Pallavicino a tutte le categorie di veicoli e che la corsia lato monte di corso Garibaldi sia riservata ai veicoli diretti verso il punto prelievo. Sono derogati dal divieto i veicoli dei residenti e dei possessori di posti auto privati in via Pallavicino nonché i veicoli in servizio di polizia, soccorso ed emergenza.