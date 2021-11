Terza vittoria consecutiva per la Sanremese: Borgosesia battuto 2 a 1

Sanremo. Al Comunale la Sanremese riceve il Borgosesia della stellina Omoregbe, talento di origini nigeriane classe 2003, già opzionato dal Milan. Mister Andreoletti conferma l’undici vittorioso ad Asti. Ancora panchina per Bregliano, Acquistapace e Scalzi.

La Sanremese parte forte e, dopo un tiro di Omoregbe al 2’ ben parato da Malaguti, trova subito il vantaggio al 3’: Gagliardi innesca Anastasia, il numero 7 va via, entra in area e trafigge Gilli. Sanremese – Borgosesia 1-0! Le occasioni per i biancoazzurri nel primo quarto d’ora fioccano.

Al 9’ Martimbianco combina la frittata e con un retropassaggio serve Vita, l’attaccante tutto solo davanti a Gilli calcia fuori a fil di palo. All’11’ ci prova Larotonda con un tiro dal limite, palla fuori. Stessa sorte per una conclusione di Vita al 15’. Un minuto dopo lancio di Valagussa dalle retrovie, il tiro di Ferrari è debole, tutto facile per Gilli che blocca.

Nella fase centrale del primo tempo il Borgosesia si sveglia dal torpore e inizia a farsi vedere dalle parti di Malaguti. Al 26’ punizione di Areco fuori di poco. Al 28’ si fa vedere ancora Omoregbe, Malaguti c’è. Al 31’ in area matuziana si accende una mischia infernale, poi Malaguti subisce una carica e l’arbitro Gambuzzi di Reggio Emilia interrompe il gioco.

Al 34’ altro pericolo costruito dalla Sanremese: triangolazione tra Vita e Gagliardi, il colpo di testa di Vita è centrale, para Gilli. Al 43’ conclusione dal limite di Larotonda, palla alta. Il primo tempo si chiude con la Sanremese in vantaggio per 1-0. Nella ripresa dopo 33 secondi i biancoazzurri hanno un’altra palla gol clamorosa: Anastasia va via sulla destra, Ferrari tocca per Vita, l’attaccante a tu per tu con Gilli spara alto. Al 48’ Anastasia serve ancora Ferrari, il tiro dell’attaccante non spaventa Gilli.

Il gol è nell’aria e arriva un minuto dopo: angolo di Gagliardi, davanti a Gilli si crea una mischia, il più lesto di tutti è Valagussa che anticipa anche il portiere e scaraventa in rete. Sanremese – Borgosesia 2-0! Al 53’ ancora Sanremese pericolosa: prima Gilli disinnesca un tiro di Ferrari, poi vola all’incrocio per deviare una conclusione pregevole di Aita. Che parata! Al 56’ prima sostituzione per la Sanremese: esce Vita, entra Scalzi. Un minuto dopo l’esterno ha subito la palla buona ma non inquadra la porta al termine di un’azione corale. Al 61’ ci prova Gemignani con un tiro dal limite, palla a lato. Al 63’ tiro di Omoregbe dal limite, para Malaguti. Il portiere matuziano, due minuti dopo, è bravissimo a deviare in corner un colpo di testa ravvicinato di Martimbianco.

Il Borgosesia cerca di riaprire la partita. Al 68’ punizione di Areco, Malaguti salva e si rifugia in angolo. Sugli sviluppi del corner, angolo di Areco, testa di Omoregbe, palla alta. Al 72’ seconda sostituzione per i matuziani: esce Ferrari, entra Orefice. Al 76’ entra anche Bregliano per Aita. I pericoli costruiti dal Borgosesia passano sempre dai piedi di Omoregbe: il numero 9 ha un’altra palla buona al 78’ ma calcia alto. All’80 Scalzi chiede il cambio per un fastidio muscolare, al suo posto entra Giacchino. All’86’ Anastasia trova Gagliardi sulla sinistra, il centrocampista si accentra e calcia verso la porta, Gilli stavolta blocca sulla linea con qualche difficoltà. Un minuto dopo Bernardi trova il gol del 2-1 che mette un po’ di pepe al finale della gara. La Sanremese potrebbe siglare il tris con Orefice all’88’ ma Gilli di piede ci mette una pezza.

Nei cinque minuti di recupero non accade più nulla. La Sanremese porta a casa la terza vittoria consecutiva e festeggia altri tre punti con i suoi tifosi. Mercoledì si torna in campo al Comunale per i sedicesimi di Coppa Italia contro il Prato. Domenica invece trasferta in quel di Varese.

Il tabellino

Sanremese: Malaguti, Mikhaylovskiy, Anastasia, Ferrari (72’ Orefice), Gagliardi, Vita (56’ Scalzi) (80’ Giacchino), Gemignani, Aita (76’ Bregliano), Valagussa, Nouri, Larotonda. A disposizione: Piazzolla, Buccino, Acquistapace, Gatelli, Bastita. Allenatore Matteo Andreoletti

Borgosesia: Gilli, Frana, Iannacone, Martimbianco, Colombo (55’ Farinelli), Carrara (80’ Monteleone), Manfrè Cataldi (46’ Gualtieri), Areco (87’ Salvestroni), Omoregbe, Marra, Bertani (55’ Bernardi). A disposizione: Xausa, Gifford, Mora, D’Ambrosio. Allenatore Manuel Lunardon

Arbitro: Manuel Gambuzzi di Reggio Emilia

Assistenti: Alberto Amoroso di Piacenza, Lorenzo Concari di Parma

Reti: 3’ Anastasia; 49’ Valagussa, 87’ Bernardi

Note: giornata autunnale, terreno in buone condizioni. Spettatori 300 circa. Ammoniti Iannacone, Aita, Bregliano, Bernardi. Angoli 6-5 per il Borgosesia. Recupero 1’ pt, 5’ st.