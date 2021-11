Tennis Europe 12 & Under Festival, la sanremese Angelica Sara vola in semifinale

Sanremo. Angelica Sara del Tennis Sanremo vola in semifinale al Tennis Europe 12 & Under Festival, evento tennistico ospitato a Maiorca in Spagna dalla Rafa Nadal Academy.

La giovane tennista sanremese, allenata da Fabio Lavazza, nel girone E del Gs12, lunedì 15 novembre, ha sconfitto Dusica Popovski in due set per 6-4 6-4, martedì 16 novembre, invece, è riuscita a battere Ustinia Avtaeva in due set per 6-1 6-3, mentre mercoledì 17 novembre ha superato Idoia Razquin in due set per 6-2 6-0. Giovedì 18 novembre, infine, ha vinto contro la campionessa rumena Maia Ilinca Burcescu in tre set per 6-2 1-6 11-9 conquistando così un posto nella semifinale di venerdì 19 novembre dove dovrà affrontare, nel giorno del suo 12esimo compleanno, Veronika Sekerkova, n. 1 d’Europa e capitana della nazionale Ceca.

Un ottimo risultato per la giovane sanremese che ha gareggiato anche nel doppio. In coppia con Marilyn Van Brempt, mercoledì 17 novembre, Angelica Sara, detta Geky, ha però perso in due set per 4-3(4) 4-3(3) contro il duo serbo formato da Dusica Popovski e Luna Vujovic.