Sulle orme di Calvino, accordo Sanremo e Unige per il centenario dalla nascita - Riviera24

Sanremo. Verra inaugurato a novembre 2022 l’anno calviniano per i cento anni dalla nascita (1923) dello scrittore originario di Sanremo Italo Calvino. Il primo tassello del programma eventi allo studio di Palazzo Bellevue – curato dall’assessore alla Cultura Silvana Ormea – è stato messo nei giorni scorsi con l’approvazione dell’accordo tra Comune e Dipartimento di Economia dell’Università di Genova, corso in Scienze del turismo.

Un accordo che porterà i due enti pubblici a collaborare per la valorizzazione del percorso calviniano già esistente e battuto dalle guide turistiche, ma totalmente sprovvisto di un’adeguata cartellonista dedicata. Oltre a questo, nell’accordo siglato si prevede la costituzione di un percorso formativo composto di due laboratori da svolgersi a dicembre 2021 e febbraio-marzo 2022, destinato a un gruppo selezionato di 15 studenti di Scienze del turismo di Imperia.

All’esito del corso sarà possibile per gli studenti effettuare uno stage di 240 ore presso il Comune matuziano. Saranno quindi gli stessi universitari a curare, da principio, la nascita del percorso letterario che sfocerà anche in una guida turistica Sanremo-Calvino.

Inoltre, i docenti di Scienze del turismo coinvolgeranno i tre licei principali della provincia con lezioni ad hoc dedicate allo scrittore nato a Cuba e che sui monti del Ponente ligure fu protagonista della resistenza partigiana. A fine novembre 2022 si terrà l’inaugurazione dell’anno calviniano con una tre giorni di conferenze realizzate in partenariato con la Biblioteca nazionale di Roma e con l’archivio di Stato (direttore il sanremese Andrea De Pasquale). Eventi per ricordare la nascita di Calvino saranno organizzati contestualmente in altri luoghi simbolo della vita dello scrittore: Torino, Roma e Parigi.