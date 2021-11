Spostata sul circuito internazionale di Cervesina la Challenge Ford Mpm con il sanremese Kevin Liguori - Riviera24

Sanremo. Negli ultimi giorni, l’organizzatore FormulaX, ha cambiato il calendario del campionato italiano, spostando l’appuntamento di Misano, nel circuito di Cervesina. Va a favore del pilota sanremese la conoscenza del circuito, che ha percorso in gara nel 2018, ma suo sfavore è la giornata della gara, venerdì.

«Fine anno col botto – dice Kevin – purtroppo ci siamo trovati nella situazione peggiore, la gara a rischio sospensione, e poi la riassegnazione dell’evento nel circuito di Cervesina, di venerdì. Immagino che abbiano avuto grossi problemi, ma è un giorno della settimana, e quindi crea problemi a tutti».

«Ho fatto le ore quadruple a lavoro – continua Kevin – per lasciare la mia ditta nella situazione più leggera, venerdì. Ci siamo sentiti giorno per giorno, con il signor Casillo, organizzatore del Challenge Ford MPM, che ringrazio per aver fatto i salti mortali per garantire questo spettacolo a me e agli altri piloti. Sono troppo carico!».